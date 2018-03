VIDEO. "Je compte sur vous" : le dernier message de Johnny était une vidéo contre le cancer

C'est l'un des derniers messages enregistrés de la star avant sa mort. Le Parisien publie, mardi 20 mars, une vidéo de Johnny Hallyday invitant ses fans à venir à la Foire du Trône 2018, dont il devait être le parrain. Cette fête foraine s'ouvre le 30 mars sur la pelouse de Reuilly (12e arrondissement de Paris). Le message a été enregistré le 12 juillet 2017, un peu moins de six mois avant la mort du chanteur. Le quotidien a obtenu ces images du patron de la Foire du Trône, Marcel Campion.

"C'est une association qui me tient à cœur"

Atteint d'un cancer, Johnny Hallyday invite, face caméra, à venir nombreux à la soirée d’ouverture de la fête foraine, organisée au profit de l’Institut international de cancérologie de Paris. "C’est une association qui me tient à cœur", explique le chanteur : "Venez nombreux car tous les bénéfices de cette soirée permettront de financer l’institut Rafael et une future maison du cancer et de l’après-cancer, pour plus d’excellence et d’humanité dans la prise en charge des malades, jusque dans la guérison et leur retour à la vie quotidienne. Je compte sur vous."