VIDEO. Hommage à Johnny : une marée humaine salue "l'idole des jeunes" au pied des Champs-Elysées

L'émotion était palpable dans tout le centre de la capitale. Samedi 9 décembre, à midi, le cortège funéraire de Johnny Hallyday est arrivé aux pieds des Champs-Elysées, place de la Concorde, peu avant le début de la cérémonie à l'église de la Madeleine, à Paris. Le corbillard, escorté par les forces de l'ordre, était suivi par quelque 700 motards la plupart en blouson noir juchés sur des Harley Davidson, à l'image de l'artiste décédé en début de semaine à l'âge de 74 ans.

La foule chante

Au même moment, les musiciens du rockeur jouaient Requiem pour un fou, et la foule entonnait les paroles. A l'intérieur de l'église, de nombreuses personnalités se sont massées, à l'image des deux anciens présidents de la République, François Hollande et Nicolas Sarkozy. De nombreux admirateurs, téléphone portable à bout de bras pour immortaliser le moment, ont brandi le portrait du défunt et jeté une rose au passage du cercueil.