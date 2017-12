VIDEO. Hommage à Johnny : l'émotion de Jean Reno en lisant un poème de Prévert choisi par Jade et Joy

Il a fini la gorge nouée. A l'occasion de la cérémonie d'hommage à Johnny Hallyday, samedi 9 décembre en l'église de la Madeleine à Paris, le cinéaste Jean Reno s'est avancé au micro pour déclamer la Chanson des escargots qui vont à l'enterrement. Un texte émouvant de Jacques Prévert, qu'avait choisi les deux plus jeunes filles de Johnny Hallyday, Jade et Joy.

>> VIDEOS. Huit moments marquants de l'immense hommage populaire rendu à Johnny

"Je t'ai aimé comme un grand frère"

Outre Jean Reno, plusieurs personnalités proches de la rockstar ont pris la parole durant la cérémonie religieuse. "Il règne sur le podium des mythologies françaises entre de Gaulle et Tintin", a ainsi déclaré l'écrivain Daniel Rondeau, ajoutant que "Johnny n'oubliait jamais qu'il tenait sa couronne des faubourgs et des bas quartiers". Je t'ai aimé comme un grand frère (...) Tu vas faire le voyage avec Jean d'Ormesson, vous allez bien vous marrer", a pour sa part plaisanté Patrick Bruel, la voix cassée par l'émotion, concluant son texte d'un "Je t'aime". "La gloire et la grâce pourraient être le titre du roman de sa vie", avait auparavant estimé le journaliste-écrivain Philippe Labro.

>> EN IMAGES. Hommage à Johnny : l'émotion de la famille et des people proches du rockeur durant la cérémonie