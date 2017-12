VIDEO. Entre Johnny et ses fans, une folle histoire d'amour

Pour eux, le choc est monumental. Les fans de Johnny Hallyday se sont réveillés avec le blues, mercredi 6 décembre, après que le décès de l'idole des jeunes a été annoncé dans la nuit. La rock star, emporté par un cancer à l'âge de 74 ans, a pu compter sur le soutien de ses inconditionnels jusque dans ses derniers instants. Après 57 ans de carrière, le chanteur a fédéré des milliers de fans. Franceinfo s'est penché cette relation si particulière, parfois excessive, entre Johnny et son public.

Dès les premières années, les bruyants fans des yéyés s'époumonnent pour le jeune Johnny, fer de lance d'une génération prête à tout pour ses idoles, même à collectionner les mégots de cigarettes jetés par la star lors de ses concerts. "Il n'ya que Johnny", confiait un fan ému quand il évoque "le Taulier", écartant l'idée de rencontrer l'amour. "Je vis seul, je ne crois pas qu'elle supporterait." Cette folie, le chanteur disait la comprendre. Au fil des années, la passion des fans, toujours plus nombreux, n'a jamais faibli et l'amour du chanteur pour son public non plus.