VIDEO. De la période yé-yé aux Vieilles Canailles : Johnny Hallyday, plus d'un demi-siècle de carrière musicale

De "L'Ecole des vedettes" au sommet de la chanson française. En plus d'un demi-siècle de carrière, Johnny Hallyday a mis le feu à la musique et à son public, avec plus de 1 000 chansons et 100 millions d'albums vendus jusqu'à sa mort, dans la nuit du mardi au mercredi 6 décembre.

Le jeune Jean-Philippe Smet, son vrai nom, est pourtant bien timide quand, le 18 avril 1960, il apparaît pour la première fois sur les écrans de l'ORTF. "Je voudrais bien poser des questions à mon filleul, mais je vous préviens, il ne répond que par oui ou par non. C'est monsieur oui-non", se moque Line Renaud, sa marraine dans le métier, loin de s'imaginer qu'il allait très vite se faire un nom.

L'idole de la génération yé-yé

Les débuts sont laborieux. En 1960, la critique accueille Johnny Hallyday et ses amis avec une certaine froideur. "Salut les voyous", titre Paris Presse. "Sortez-le, c'est un guignol", balance Henri Salvador. Sur Europe 1, Lucien Morisse casse le premier 45 tours du jeune chanteur. Mais Johnny Hallyday ne tarde pas à prendre sa revanche. Avec son blouson noir et son air rebelle, il devient l'idole de la génération yé-yé.

Dans les années 1970, le chanteur se fait définitivement une place parmi les plus grands, avec son mélange de rock'n'roll et de chanson française. Le leader des Rolling Stones, Mick Jagger, vient l'écouter chanter au Palais des sports de Paris. Il lance ses premières tournées pharaoniques, avec ses dizaines de camions et ses costumes déjantés à la Mad Max.

"Je veux éviter d'être un chanteur de variété"

Avec le succès, le chanteur affirme son style. "Je veux éviter d'être un chanteur de variété. Quand on me dit ça, ça me vexe beaucoup. Parce que ce n'est pas la musique que j'aime", confie-t-il. Les années 1980 seront celles de sa rencontre avec Michel Berger. Quelque chose de Tennessee, Le Chanteur abandonné... Leur collaboration est une véritable machine à tubes.

A partir de 1990, le chanteur fait le choix de la démesure. Les scènes s'agrandissent, les watts explosent... Ses tournées deviennent des shows réputés, qu'il organisera jusqu'à la toute fin. "Ce qui est sûr, c'est qu'on donne à chaque fois les limites de ses possibilités (...) Même quand on est parfois fatigué, ça [les cris du public], ça donne envie d'y aller", confiait-il récemment à France 2. Se reposer, il n'en fut jamais question.