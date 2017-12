VIDEO. David, Laura, Jade et Joy : Johnny Hallyday, la rockstar devenue père de famille nombreuse

Ils ont inspiré ses chansons et bouleversé sa carrière. Johnny Hallyday, mort à 74 ans, dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 décembre, était père de quatre enfants : David, Laura, Jade et Joy. Souvent en tournée, le jeune papa a d'abord plutôt marqué par son absence. Lui qui avait à peine connu son propre père, Léon Smet. Il faudra attendre quelques années pour que ses enfants prennent une place plus importante, en parallèle de sa carrière.

David Hallyday est né le 14 août 1966. Sa mère, Sylvie Vartan, fête ses 22 ans le lendemain de l'accouchement. Son père, Johnny, 23 ans, est alors en tournée en Italie. Il arrive de Milan pour rendre une brève visite à son épouse dans une maternité de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) et repart très vite pour monter sur scène à Venise. L'idole des jeunes est en plein tourbillon professionnel et personnel. Sylvie Vartan part vivre aux Etats-Unis avec David et le couple divorce en 1980. Père et fils se retrouvent, par la musique, en 1999, pour l'album Sang pour sang, écrit par David Hallyday.

Laura Smet naît le 15 novembre 1983, de l'union entre Johnny et Nathalie Baye, son deuxième grand amour. Il voulait une fille, il "ne pouvait pas mieux espérer", affirme-t-il aux journalistes, à la sortie de la maternité. Nathalie Baye protège sa fille de l'agitation médiatique, mais son prénom est sur toutes les lèvres quand Johnny Hallyday chante Laura, en 1986. C'est au cinéma que le visage de Laura apparaît, en 2003, dans Les Corps impatients, de Xavier Giannoli.

Jade Hallyday agrandit la famille en 2004. Johnny est alors marié à Laeticia depuis huit ans. Ensemble, ils adoptent cette petite fille née au Vietnam le 3 août de cette année-là. Après des décennies de tournées et d'enregistrements d'albums, Johnny consacre plus de temps à sa famille et lève le pied. Joy Hallyday, née elle aussi au Vietnam, le 27 juillet 2008, les rejoint quatre ans plus tard.