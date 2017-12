VIDÉO. David Hallyday s'exprime pour la première fois depuis la mort de son père et remercie ses fans

David Hallyday sort de son silence, trois semaines après la mort de son père, Johnny Hallyday, dans la nuit du 5 au 6 décembre. Le chanteur et compositeur de 51 ans, fils du rockeur et de Sylvie Vartan, a publié un message sur sa page Facebook, lundi 25 décembre, à l'occasion des fêtes de fin d'année.

"Je profitais de l'occasion pour vous souhaiter un Joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année", explique David Hallyday dans une vidéo adressée à ses fans et à ceux de son père. "Et surtout, pour vous remercier de tous les messages que vous avez pu m'envoyer ces trois dernières semaines", poursuit le chanteur. "Vraiment, ça m'a fait très chaud au coeur."

Le chanteur, interprète d'Un homme libre ou de Tu ne m'as pas laissé le temps, termine son message en remerciant une nouvelle fois ses fans. "Merci, merci beaucoup du fond du coeur", confie David Hallyday. "Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt, salut". Son message a été vu plus de 630 000 fois, et partagé plus de 12 000 fois.

Avec sa demi-soeur, Laura Smet, David Hallyday s'était exprimé peu après la mort de son père, à travers un communiqué. "Aujourd'hui nous avons perdu notre père. Notre douleur est immense", avaient alors réagi les deux aînés de Johnny Hallyday. "Merci du soutien que vous nous apportez et de vos messages, qui nous touchent et qui comptent énormément pour nous", avaient-ils ajouté.