VIDEO. Comment Johnny Hallyday, l'idole des jeunes, est devenu une icône pour tous les Français

"Si j'avais été un petit garçon heureux, pleinement heureux, serein, je n'aurais peut-être pas eu cette force de me battre pour réussir." Pendant plus d'un demi-siècle, Johnny Hallyday a rayonné sur la scène française et mondiale comme chanteur, compositeur et acteur. Il est mort dans la nuit du mardi au mercredi 6 décembre d'un cancer du poumon, à l'âge de 74 ans.

Né le 15 juin 1943 à Paris, Jean-Philippe Smet est à lui tout seul un album souvenir de la chanson française qui a accompagné plusieurs générations. Le jeune homme est apparu à la télévision française, en noir et blanc à l'époque, avec sa guitare, à l'âge de 17 ans, parrainé par Line Renaud. A l'époque, le jeune homme, abandonné par son père belge lorsqu'il était encore bébé, assurait que son père était américain.

Quatre mariages et des milliers de chansons

Johnny Hallyday est devenu l'idole des jeunes dès ses premières chansons, sorties par la maison de disques Vogue. Il s'est marié avec Sylvie Vartan en 1965, a vécu ensuite avec l'actrice Nathalie Baye, avant de convoler avec Adeline Blondieau puis Laeticia Boudou. De ces unions sont nés deux enfants, David et Laura. Plus tard, Johnny et Laeticia Hallyday ont adopté deux fillettes au Vietnam, Jade et Joy.

Également acteur, Johnny a été l'ami de plusieurs présidents français, de Jacques Chirac à Nicolas Sarkozy, dont il a soutenu la campagne électorale. La star aux innombrables disques d'or et de platine a mené un combat de plusieurs mois contre le cancer, sur scène, mais surtout avec ses proches.