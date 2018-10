Un spectacle musical rendra hommage à Johnny Hallyday en 2019

Intitulé "L'Idole des jeunes", le spectacle sera joué au Casino de Paris, à partir de décembre 2019, selon les informations du "Parisien".

Le show ne sera "en aucun cas un spectacle de sosie", prévient la production. Un spectacle musical en hommage à Johnny Hallyday sera crée et joué au Casino de Paris, à partir du 18 décembre 2019, selon les informations du Parisien, publiées lundi 22 octobre. Il réunira "près de 30 artistes sur scène, dont un orchestre de neuf musiciens et cinq chanteurs, âgés de 17 à 55 ans, qui interpréteront 25 classiques et incarneront la star à différentes périodes de sa vie", précise le quotidien. Les billets les moins chers seront vendus 29 euros.

Dans ce spectacle intitulé L'Idole des jeunes, "sa vie privée ne sera jamais abordée", précise la société de production, qui a dû attendre d'obtenir les autorisations des ayants-droits de Johnny Hallyday. En août 2018, le producteur Freddy Scheen, patron du groupe Backstage Management Agency, avait déjà évoqué son projet dans Le Parisien. Plusieurs musiciens de Johnny étaient "partants", mais Freddy Scheen n'avait pas encore obtenu l'accord, nécessaire, de Laeticia Hallyday.