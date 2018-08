"Tu seras toujours mon roi" : la déclaration d'amour de Jade Hallyday à son père

C'est la première fois que l'adolescente s'exprime depuis la mort de Johnny Hallyday.

Elle était restée silencieuse depuis la mort de Johnny Hallyday. Jade Hallyday, la fille du rockeur, a écrit une courte déclaration d'amour adressée à son père sur Instagram, indique le Parisien, mercredi 22 août. "Cher papa, je trouverai peut-être un prince un jour, mais tu seras toujours mon roi", a écrit l'adolescente de 14 ans, sur son compte privé sur le réseau social.

Le compte Instagram de Jade Hallyday. (INSTAGRAM)

Le dernier message de Jade Hallyday, relayé dans les médias, date d'octobre dernier. A l'époque, Johnny Hallyday annonçait son retour en studio d'enregistrement. "Bravo mon papa pour ton courage tu es mon héros sur terre et je t’aime", avait-elle écrit sur Twitter.

Depuis la mort de son père et la bataille juridique autour de l'héritage du chanteur opposant ses deux premiers enfants – Laura et David – et Laetitia Hallyday – la mère de Jade et Joy –, l'adolescente a supprimé son compte Twitter.