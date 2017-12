Si vous obtenez plus de 10/20 à ce quiz, vous êtes un vrai fan de Johnny Hallyday

Il a traversé les générations et les styles musicaux, du rock'n'roll à guitare hurlante aux ballades entrées dans le répertoire de la variété française. Johnny Hallyday est mort à l'âge de 74 ans, dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 décembre, au soir d'une carrière longue de près de six décennies.

Marathonien des tournées, il a vendu plus de 110 millions de disques, enregistré des dizaines d'albums et un millier de chansons. Vous pensez tout savoir de Johnny Hallyday ? Vous croyez connaître par cœur ses chansons, ses albums, ses concerts et même sa vie privée ? Faites ce test, auquel seuls les grands fans réussiront à avoir la moyenne.