RECIT. “Mais qu'est-ce que c'est que ce mec ?” : le soir où Johnny a lancé sa carrière dans un cabaret de l’Yonne

Le lendemain, à L'Escale, Johnny fait la première partie de Jean Constantin, un auteur-compositeur et interprète de chansons françaises, mort en 1997. La vedette, c’est lui ; pas Johnny. "Mon père a été le parrain de scène de Johnny", explique à franceinfo l’un de ses fils, François Constantin. "On lui a demandé s’il acceptait d’avoir une première partie et il a dit oui. C’était l'éclosion de Johnny, il en avait un tout petit peu entendu parler", raconte ce percussionniste qui fera, des années plus tard, entre 1992 et 1994, la tournée de Johnny Hallyday. "Mon père m’a parlé de la fougue de Johnny, de son envie de tout dévorer, de sa grosse énergie. Il s’est dit qu’il allait faire son chemin", relate-t-il.

Jean Constantin doit se produire le dimanche matin et le dimanche soir. Âgé de 20 ans, Jean-Paul Leau est pressé de découvrir ce "chanteur à textes" qu’il affectionne, même s’il est "à moitié malade" ce jour-là. "J’ai un copain qui m’a dit : ‘allez viens, on va faire une virée à L’Escale', se souvient-il. Moi, j’étais de Prunoy, alors c’était quand même une petite expédition pour y aller. Il y avait 40 à 50 kilomètres." D'autant que les deux compères s'y rendent sur un scooter Lambretta. "Biberonné à Brassens", Jean-Paul Leau attend impatiemment Jean Constantin. Mais c'est Johnny Hallyday qui monte sur scène le premier. "On était au bar et on l’a vu apparaître. Il faisait un peu gamin, on s’est dit : 'Mais qu’est-ce que c’est que ce mec ?' Et puis, il s’est mis à chanter et ça chauffait dans la salle. Ça criait, des gens applaudissaient, d’autres sifflaient", raconte-t-il.