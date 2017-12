RECIT. 22 juin 1963, Johnny enflamme la place de la Nation : "Ç'a été notre Woodstock à nous"

Johnny doit clore le spectacle, et les spectateurs s'impatientent. Programmé ce soir-là, le chanteur Mike Shannon, des Chats sauvages, garde un souvenir mitigé de la soirée. S'il reconnaît sa "surprise absolue car personne ne s'attendait à ce monde", l'organisation est plus folklorique : les cinq musiciens de son groupe – "trois guitares, un batteur et moi qui chantait" – sont attendus dans le commissariat du quartier. Ils doivent en effet monter dans un car de police pour traverser la foule et accéder à l'estrade. "C'était le seul moyen d'y arriver !" lâche-t-il. Quant à la sonorisation, elle est déplorable.

Pour couronner le tout, l'accueil n'est pas franchement chaleureux. "Les jeunes engueulaient copieusement ceux qui n'étaient pas leur idole, alors que c'était un truc supposé accueillir tous les artistes", grince celui qui avait 18 ans à l'époque.

A l'arrivée du duo Johnny-Sylvie, le public est en transe. "La foule était si dense qu'ils ont dû accéder au podium dans un fourgon de police, un 'panier à salade' comme on disait alors", se souvient Xavier Louy. "L'ambiance est indescriptible. On me tire par les jambes. Je saute. J'évite les bras tendus, se rappelle Johnny, cité par Sandro Cassati dans son livre, Johnny, la biographie vérité. Une marée humaine qui danse et qui vibre. Les forces de l'ordre sont vite débordées. Nous sommes encerclés, mais heureux." Moins rassurée, Sylvie Vartan avoue avoir eu peur : "On ne peut pas savoir ce que c'est que d'entendre scander son nom par 200 000 personnes. Ça donne des frissons. On se sent atrocement seul."

Successivement, résume le site Hallyday.com, Johnny entonne Laissez-nous twister, Les Bras en croix, L'Idole des jeunes, Hey Baby, pour finir sur Let's Twist Again. Plus de cinq décennies plus tard, Xavier Louy se souvient surtout des Bras en croix et d'une sono loin d'être à la hauteur. "Sur le plan technique, c'est le plus mauvais des concerts que j'ai pu voir de sa part !" remarque-t-il. Mais qu'importe : autour de la scène, le son est meilleur et les ados enchaînent les twists tandis que les policiers en képis tentent, en vain, de contenir les mouvements de foule.