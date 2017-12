Il restera l'idole de plusieurs générations. Johnny Hallyday a traversé les époques au cours de soixante ans de carrière marqués par 50 albums studio, 29 albums live et plus d'une vingtaine de films. Révélée au début des années 1960, la star a enchaîné les disques au début de sa carrière avec, certaines années, la sortie de trois albums studio en quelques mois.

Cette productivité se calme un peu dans les années 1980, où l'artiste prend un peu plus de temps pour réaliser ses albums. Au cours de cette période, il collabore avec Michel Berger et Jean-Jacques Goldman, et enregistre des tubes tels que Quelque chose de Tennessee, L'Envie ou Je te promets. Pour parcourir cette carrière exceptionnelle et découvrir ce que faisait Johnny à votre âge, indiquez le vôtre dans ce moteur de recherche.

*Format librement inspiré du projet "What did Bowie do ?" réalisé au moment de la mort de David Bowie.