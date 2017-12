"Notre douleur est immense" : Laura Smet et David Hallyday réagissent à la mort de leur père

"Aujourd'hui nous avons perdu notre père. Notre douleur est immense." C'est par ces mots, sobres, que Laura Smet et David Hallyday ont réagi jeudi 6 décembre à la mort de leur père. Le chanteur Johnny Hallyday est mort à l'âge de 74 ans, des suites d'un cancer du poumon. Ses deux premiers enfants ont écrit ensemble un communiqué qu'ils ont transmis à l'AFP.

"Merci du soutien que vous nous apportez et de vos messages, qui nous touchent et qui comptent énormément pour nous", ajoutent les deux artistes dans ce court texte signé "David et Laura, Laura et David". Le chanteur David Hallyday est l'aîné des enfants du rockeur. Il est né en 1966 de l'union de Johnny avec Sylvie Vartan. L'actrice Laura Smet, fille de Nathalie Baye, est née en 1983.

Johnny Hallyday était père de deux autres enfants, deux filles, Jade et Joy, adoptées avec sa dernière épouse Laeticia.