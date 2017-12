Mort de Johnny : les 22 clins d'œil de Macron dans son hommage

Huit paragraphes, envoyés aux journalistes en pleine nuit, et bourrés de clins d'œil à "l'idole des jeunes". Quelques minutes seulement après l'annonce par l'Agence France-Presse de la mort de Johnny Hallyday, dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 décembre, le président de la République, Emmanuel Macron, a rendu dans un communiqué de presse un vibrant hommage à la plus grande légende de la chanson française, disparue à 74 ans des suites d'un cancer.

"On a tous en nous quelque chose de Johnny Hallyday"

Un texte dans lequel, comme l'a remarqué L'Obs, le chef de l'Etat a multiplié les allusions à quelques-uns des plus célèbres tubes du "taulier". "On a tous en nous quelque chose de Johnny Hallyday", débute ainsi Emmanuel Macron, dans un clin d'œil à une chanson écrite par Michel Berger en hommage au dramaturge américain Tennessee Williams, et qui deviendra en 1985 un titre phare du répertoire de Johnny : Quelque chose de Tennessee. Avant d'enchaîner au moins 21 autres allusions, listées dans le gif animé ci-dessous.