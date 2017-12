Mort de Johnny : il est rentré de Los Angeles "pour mourir près des siens, près des Français, près de nous"

"Cette nuit quand on m'a appelé, il y a eu un mélange de sidération", témoigne Laurent Lavige, producteur, animateur radio et auteur de Johnny Hallyday, notre icône. Il se dit sidéré "parce que quand quelqu'un de sa famille s'en va, un cousin, un oncle, on est toujours sidéré, abattu et il fait partie de notre famille".

"Il est rentré pour être avec nous"

Laurent Lavige insiste aussi sur les derniers actes du chanteur, sur son "côté fataliste. Parce qu'en fait, il fallait lire entre les lignes et les silences. Faire la différence entre les mots, il y en a eu beaucoup ces dernières semaines, et les actes aussi. Johnny habitait à Los Angeles.

Il vivait sous un climat exceptionnel de soleil, il était suivi par les plus grands spécialistes aux Etats-Unis. Alors pourquoi est-il rentré dans le froid et la grisaille ? Laurent Lavige, producteur, animateur radio à franceinfo

"Il est rentré pour mourir près des siens, près des Français, près de nous. On va juste retenir ça de Johnny. Il est rentré pour être avec nous", selon Laurent Lavige.