Mort de Johnny Hallyday : souvenirs, souvenirs en Creuse où "personne ne le reconnaissait"

Johnny Hallyday, décédé mercredi 6 décembre, laisse beaucoup de souvenirs en Creuse, où il venait souvent, dans les années 1980, avec Nathalie Baye, alors sa compagne. Le chanteur aimait se retrouver au calme et les habitants appréciaient sa simplicité, comme le montrent les témoignages recueillis par France Bleu Creuse.

Une vie simple à la campagne

Lors de sa période creusoise, Johnny Hallyday, plusieurs fois disque d'or, est au sommet de sa carrière. Mais il reste abordable, quand il vient à Vallière, dans une maison achetée avec sa compagne Nathalie Baye. La marraine de Laura, fille du chanteur et de l'actrice née en 1983, Manée Chevrier, a confié ses souvenirs à France Bleu Creuse. Cette habitante de Guéret, retient la gentillesse et la simplicité du chanteur, qui "allait à la pêche et chercher du bois".

C'est un autre Johnny qui venait en Creuse, c'était son Tennessee Manée Chevrier, marraine de Laura Smet

Le chanteur est un peu chez lui à Vallière. À quelques kilomètres, il a même ses habitudes dans un bar tenu par Michèle.

Johnny venait très souvent prendre son petit café le matin ou sa petite bière l’après-midi. Ce qui était rigolo, c’est que personne ne le reconnaissait. Michèle, commerçante à Aubusson

Odette se souvient, elle, de sa rencontre avec le chanteur, au coin d'une rue. "Il m’a dit qu’il penserait tout le temps à la Creuse et qu’il aurait toujours un coin de la Creuse dans son cœur", témoigne cette habitante. L'aventure creusoise de Johnny Hallyday s'arrête lors de sa séparation avec Nathalie Baye, en 1986. La maison de Vallière a été revendue, il y a une dizaine d'années.