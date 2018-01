Mort de Johnny Hallyday : en Mayenne, une imprimerie publie un livre géant de sept kilos consacré au chanteur

Un livre aux mensurations gargantuesques a été publié par une imprimerie mayennaise en hommage au chanteur. Depuis son décès, la moitié des exemplaires a déjà été vendue. Ce livre consacré à Johnny Hallyday a été produit par l'Imprimerie Solidaire, basée à Martigné-sur-Mayenne, dans le Pays de la Loire. (CHARLOTTE COUTARD / FRANCE BLEU MAYENNE)

L'Imprimerie Solidaire de Martigné-sur-Mayenne (Mayenne) a publié en novembre et décembre un dernier livre sur Johnny Hallyday. Il s'agit d'un ouvrage XXL de 55 centimètres sur 32 centimètres, de 130 pages, avec une couverture en acier, et pesant sept kilos, rapporte France Bleu Mayenne mardi 9 janvier. La moitié des 1 000 exemplaires édités a déjà été vendue au prix de 495 euros l'unité.

Le livre, écrit par le journaliste et écrivain André Bercoff, s'intitule tout simplement Johnny Hallyday, inscrit en lettres noires sur la couverture gris acier. La commande a été passée l'été dernier par deux maisons d'édition parisiennes, 6e Sens et Gordon.

Un livre qui devait paraître de son vivant

L'impression avait commencé avant la mort du rockeur français, décédé dans la nuit du 5 au 6 décembre dernier à l'âge de 74 ans. "On était très très fiers de réaliser ce livre, mais on était un petit peu tristes, parce que c'était un hommage de son vivant, et malheureusement c'est devenu un hommage avec son décès", explique Ghislaine Rittre, la directrice de l'imprimerie.