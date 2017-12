Mort de Johnny Hallyday : en hommage, le métro de Bruxelles diffuse les tubes du chanteur toute la journée

Johnny a aussi de nombreux fans en Belgique, le pays de son père. Les plus grands tubes de la star française résonneront donc toute la journée du mercredi 6 décembre dans les couloirs du métro de Bruxelles. C'est ce qu'a annoncé la société des transports intercommunaux de la capitale belge sur son compte Twitter, mercredi, quelques heures après l'annonce de la mort de Johnny Hallyday.

En hommage à Johnny Hallyday, aujourd'hui, nous diffuserons ses plus grands titres dans le métro.



Ter ere van Johnny Hallyday spelen we vandaag zijn grootste hits in de metro. pic.twitter.com/Cqk9x1NDTf