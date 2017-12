Mort de Johnny Hallyday : "C'était maladroit", reconnaît Alexis Corbière après son tweet polémique

"J'ai fait une bêtise". Le député Alexis Corbière s'est excusé, mercredi 6 décembre, après son tweet polémique sur la mort de Johnny Hallyday. "La triste mort de Johnny Hallyday ne doit pas nous faire oublier le nouveau mauvais coup qu'ils [le gouvernement] nous préparent (prochaine cible : le SMIC)", avait posté sur le réseau social l'élu de La France insoumise.

Face aux critiques, le député de Seine-Saint-Denis a rapidement supprimé son message et tenté de se justifier. "Au milieu de la nuit, 30 mn après la triste nouvelle, j'ai rendu hommage. Mais je n'oublie pas d'autres sujets sociaux qui me tiennent à coeur et qui me semblent grâve...suis je le seul ?", a-t-il écrit.

Bonne journée à tous.. https://t.co/ZfaEfU0k1Y — Alexis Corbière (@alexiscorbiere) 6 décembre 2017

Il a précisé sa pensée quelques heures plus tard sur les ondes de RMC. "J'ai fait une bétise dans le sens ou c'est maladroit, ça manque de tact, a-t-il expliqué. Je sais que plein de gens ont l'impression que c'était un manque de respect. Cela me touche, parce que moi j'aime beaucoup Johnny". Le député a ensuite enchaîné avec quelques souvenirs personnels de l'artiste.