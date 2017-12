Mort de Johnny : France Télévisions bouleverse ses programmes pour lui rendre hommage

Un hommage en images. Pour saluer la mémoire de Johnny Hallyday, mort mercredi 6 décembre, France Télévisions bouleverse ses programmes avec de nombreuses émissions spéciales et documentaires consacrés au chanteur.

Franceinfo vous donne le programme des jours à venir.

Franceinfo :

• Mercredi 6 décembre depuis 7h : une rétrospective, reportages, archives, réactions, interviews…

France 2 :

• Mercredi 6 décembre à 17h50 : Edition spéciale

• Mercredi 6 décembre à 20h55 : Emission spéciale Johnny présentée en direct par Michel Drucker.

• Jeudi 7 décembre à 20h55 : "Johnny Hallyday, la France Rock'n Roll", un documentaire inédit écrit et réalisé par Jean-Christophe Rosé.

France 3 :

• Samedi 9 décembre à 13h30 : Les Grands du Rire, spécial Johnny inédit.



• Dimanche 10 décembre à 13h30 : après-midi Johnny avec 2 documentaires : "Johnny", film écrit par Philippe Thuillier et Thierry Lecamp (13h30) et "Hallyday, Mitchell, Dutronc : un trio de légende" (15h15), écrit par Mireille Dumas.

France 5 :

• Mercredi 6 décembre dès 17h45 : les magazines culturels et d'actualité se mobilisent avec "C dans l’air" avec Caroline Roux (17h45), "C à vous" avec Anne Elisabeth Lemoine (19h) et "Entrée Libre" avec Claire Chazal (20h20).