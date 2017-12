Mort de Johnny : "Tout le monde va se réveiller avec une gueule de bois"

Olivier Bas, directeur artistique, salue, mercredi 6 décembre, un artiste que tout le monde s'est approprié, en réaction à la mort de Johnny Hallyday, dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 décembre, à l'âge de 74 ans.

"Il a toujours réussi à rebondir" note t-il. "C'est Jacques Dutronc qui me disait : 'C'était le caméléon', il a traversé tous les styles, du yéyé au hip-hop, tout le monde a reconnu la paternité de Johnny Hallyday. De durer c'est certainement le plus difficile, et un public toujours plus jeune, des grands-parents aux petits-enfants."

"La gueule de bois pour tout le monde"

"On a souvent dit qu'il n'écrivait pas ses chansons ce qui est vrai, mais il les a toujours choisies (…). Ce que voulait chanter Johnny, c'est ce qu'il n'avait pas déjà chanté, c'était son intelligence et sa clairvoyance", témoigne Olivier Bas.

"Ça a été un merveilleux vivant, un merveilleux interprète, beaucoup de tristesse, je pense que tout le monde va se réveiller avec une gueule de bois en plein mois de décembre. On a un Noël gâché", déclare t-il.