Mort de Johnny : c'était le "kaléidoscope de notre vie", témoigne un de ses biographes, "sous le coup de l'émotion"

"Ce n'est pas une surprise on s'y attendait. Je suis très touché, ému, j'ai du mal à réaliser" a réagi très tôt mercredi 6 décembre Jean-François Chenu, biographe de Johnny Halliday, après avoir pris connaissance de sa mort dans la nuit du mardi au mercredi.

"Depuis 60 ans il est avec nous, il vit avec nous, on partage son quotidien" a t-il témoigné. "Il a donné sa vie à son public, c'est terrible, je suis sous le coup de l'émotion. Johnny c'est le kaléidoscope de notre vie, une étoile, une vraie star, le mot n'est pas galvaudé pour Johnny, une étoile ça brille et continuera à briller".

Et Jean-François Chenu ajoute, toujours aussi ému : "Quand on lui parlait de son métier, il disait qu'il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie, mon plaisir c'est de donner du bonheur aux gens pour qu'ils oublient leurs soucis."