"Mon pays, c'est l'amour" : un album "100% Johnny", assure le président du fan club officiel

Pour Rémi Bouet, l'album posthume du chanteur est un condensé de sa carrière, ravivant notamment sa période rock'n'roll sixties.

"Mon pays, c'est l'amour", l'album posthume du roi du rock Johnny Hallyday, décédé le 5 décembre 2017, sort vendredi 19 octobre à minuit. Ces dix titres et un interlude seront disque de platine dès les premières secondes de leur publication, promet la maison de disque Warner. Cela n'étonne pas Rémi Bouet, journaliste, auteur, et président de fan club de Johnny. "C'est un album 100% Johnny", indique-t-il jeudi sur franceinfo.

Fanceinfo : Vous avez écouté cet album en avant-première, il vous a fait vibrer ?

Rémi Bouet : Complètement, parfaitement, et j'ai un petit avantage : j'ai déjà pu l'écouter deux fois. Je l'avais écouté avant l'été et j'avais succombé à l'émotion puisqu'une première écoute d'un album, de quelqu'un qu'on aime comme ça, c'est plutôt l'émotion qui prime. Et à la seconde écoute, on imprime plus de choses. Là, j'ai trouvé que l'album était à la hauteur de ce que j'espérais, c'est-à-dire un album 100% Johnny. Il y a à la fois la légèreté, la gravité, et cette voix incroyable, comme ce titre "Mon pays, c'est l'amour". C'est un rock'n'roll sixties et on retrouve le Johnny de 1962 quand il chantait "Douce fille de 16 ans".

On entend du Johnny "vintage"...

Oui "vintage", et puis peut-être que c'est une somme, la somme de Johnny, la somme d'un artiste arrivé totalement à maturité alors qu'il est malade. Peut-être qu'il a resserré son inspiration et donc celle de son équipe sur ce ressenti. C'est-à-dire qu'à la fois, on sait que ça ne va pas fort, mais en même temps, on a l'envie, la fameuse envie d'avoir envie. Il l'avait encore. Je pense que c'est un album qui était prévu pour tourner, pour accompagner Johnny sur des concerts, puisqu'il se projetait dans le futur.

Combien de temps va durer le phénomène Johnny ?

Qui le sait ? Mais moi je pense qu'il peut durer très longtemps. On a 1 200 titres à notre disposition, ce n'est pas rien. Vu la passion qu'il déclenche, à notre petit niveau, on a 100 000 personnes sur notre page Facebook (celle du fan club), on se dit que l'on va tout faire pour que Johnny continue à vivre et à faire battre le coeur des fans et au-delà, du public. Johnny, c'est une part de la France maintenant, c'est un de ses monuments, on va le visiter longtemps.