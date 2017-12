VIDEO Depuis 6 heures du matin, les fans affluent en nombre devant le domicile de Johnny Hallyday

La tristesse des fans du roi rockeur est immense. L'émotion est très forte devant le domicile de Johnny Hallyday. "Ça n'arrête pas depuis ce matin entre les allers venus de ses amis qui pour certains avaient les larmes aux yeux : Claude Lellouche, Muriel Robin, Yodélice avec qui Johnny préparait son 51e album, mais aussi Jean-Claude Camus, son producteur historique. Ils sont tous passés derrière la grille qui se trouve juste derrière moi pour aller rejoindre la famille du chanteur", raconte la journaliste présente sur place.

>> Suivez toutes les réactions à la mort de Johnny Hallyday dans notre direct

Les fans venus sont de plus en plus nombreux à venir se recueillir avec des fleurs. "La plupart ont les larmes aux yeux. Certains étaient là dès 6 heures du matin. Ils nous disaient d'ailleurs être totalement désemparés et ne pas savoir quoi faire de leur journée alors ils ont préféré venir se retrouver tous ici pour rendre un dernier hommage à leur idole", conclut Lilya Melkonian.