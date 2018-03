"Les aînés étaient les bêtes noires de leur belle-mère" : Nathalie Baye en colère contre Laeticia Hallyday

L'ancienne compagne du chanteur, qui est aussi la mère de Laura Smet, s'exprime pour la première fois dans "Le Figaro".

Nathalie Baye ne pouvait plus se taire. Dans un communiqué transmis à nos confrères du Figaro lundi 5 mars, l'actrice s'exprime pour la première fois sur les dernières volontés de celui dont elle a partagé la vie.

Et les mots sont très durs. "Etre nié dans cette filiation artistique est reçue comme une vraie douleur et une grande injustice. Que faut-il faire pour retrouver la raison ? Tous ceux qui ont aimé Johnny ne peuvent que le souhaiter", écrit celle qui a choisi son camp. Celui de David Hallyday et Laura Smet, l'enfant qu'elle a eu avec le chanteur en 1983. Plutôt que celui de Laeticia Hallyday.

Johnny aimait ses enfants, les aînés David et Laura ainsi que Jade et Joy. Malheureusement, les aînés étaient les bêtes noires de leur belle-mère.Nathalie Bayeau Figaro

Tout au long du communiqué, la comédienne française ne cache pas sa rancœur contre Laeticia Hallyday. "Il y avait l'apparence, photos familiales à l'appui, mais la réalité était beaucoup moins gracieuse, écrit celle qui a partagé la vie du rockeur pendant quatre ans. Johnny lâchait prise, seules la musique et la scène le faisaient tenir. C'était un homme épuisé, très seul malgré le monde autour de lui, il dégageait depuis longtemps beaucoup de tristesse."

Près de trois mois après la mort de Johnny, Laura Smet et David Hallyday ont lancé des procédures pour faire annuler le testament de leur père, rédigé aux États-Unis au seul bénéfice de sa veuve. Tous les deux ont notamment intenté une action en référé pour obtenir un droit de regard sur l'album posthume de Johnny. Une première audience a été fixée au 15 mars devant le tribunal de Nanterre.