"Mon pays c'est l'amour" : le dernier album de Johnny Hallyday sortira le 19 octobre

Cet album posthume sortira chez Warner le 19 octobre, a appris franceinfo jeudi auprès de la maison de disques.

Le dernier album de Johnny Hallyday sortira le 19 octobre, a appris franceinfo jeudi 6 septembre auprès de la maison de disques. Intitulé Mon pays c'est l'amour, ce sera le 51e album du chanteur, mort le 5 décembre 2017 des suites d'un cancer, à l'âge de 74 ans. Warner Music a également dévoilé la pochette de cet album posthume, illustrée par une photo en noir et blanc de l'artiste. Johnny y figure debout, une main sur la hanche, regardant au loin dans une rue déserte.

Pas de droit de regard des enfants de Johnny

Ce dernier opus était au coeur d'une bataille entre les enfants du rockeur et Laeticia Hallyday. Laura Smet et David Hallyday réclamaient un droit de regard sur cet album. Un droit de regard refusé par la justice en avril dernier. Le tribunal a en effet estimé que "l'accord signé" en novembre 2017 entre Warner et Johnny Hallyday sur cet album "démontre sans ambiguïté que le chanteur acceptait que les dix titres listés qu'il avait interprétés lors des sessions d'enregistrement fassent l'objet d'une commercialisation par la société Warner (...) Rien ne vient établir le risque certain d'une atteinte portée à l'interprétation de l'artiste qui justifierait un contrôle des demandeurs avant la sortie publique de l'album", tranche la décision.