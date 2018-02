Jean Reno soutient Laeticia Hallyday puis dément : l'histoire de ce couac de communication en trois actes

L'acteur a démenti avoir apporté son soutien à la veuve du chanteur, après la publication successive de deux communiqués.

La guerre des mots se poursuit autour de l'héritage de Johnny Hallyday. Alors que deux clans s'affrontent, avec d'un côté Laeticia Halliday, et de l'autre Laura Smet et David Hallyday, deux communiqués de l'acteur Jean Reno, jeudi 22 février, ensuite démentis, sont venus apporter de la confusion. Franceinfo revient sur cette affaire en trois actes.

1 Une première version du communiqué envoyée à RTL

Selon Le Figaro, après s'être mis d'accord avec Laeticia Hallyday, Jean Reno décide de rédiger un communiqué de soutien à la veuve du chanteur et à ses filles. Finalement, ce sont les avocats de Laeticia Hallyday qui écrivent le texte, validée par elle-même. Le communiqué est envoyée à RTL et diffusé à 18 heures.

Dans cette première version, l'acteur prend vivement la défense de Laeticia Hallyday. "Je suis en colère aujourd'hui face au déferlement de mensonges venus piétiner l'honneur de celui que j'ai tant aimé mais aussi celui de son épouse, Laeticia et de ses filles, Jade et Joy", écrit-il. Jean Reno revient aussi sur les dernières volontés de Johnny Hallyday.

C'est donc par amour, et seulement par amour, [que Johnny Hallyday] dicta ses dernières volontés, en pleine conscience et en pleine possession de ses facultés.Le communiqué initialement relayé par RTL

Juste après la diffusion du texte sur RTL, les avocats de Laeticia Hallyday jugent ces phrases "dangereuses juridiquement", relaie Le Figaro. Ils expliquent que cette première version a été envoyé "par erreur par une assistante". RTL retire le texte de son site internet.

2 Une version édulcorée transmise à l'AFP

Une deuxième version, expurgée des phrases sensibles, est envoyée, dans la foulée, à l'AFP. "Pour avoir été son ami, parce qu'il me manque un peu plus chaque jour, j'appelle humblement à laisser les siens faire le deuil d'un mari, d'un père, d'un amour infini", explique l'acteur dans ce nouveau communiqué.

"Johnny était un océan d'amour, il aimait la vie, il aimait son public et plus que tout, il aimait sa femme et ses enfants, chacun de ses enfants, ajoute-t-il. Loin de moi l'idée de préjuger de la douleur de la perte d'un père, mais je ne peux imaginer qu'un frère et une soeur ainés, aujourd'hui adultes, ne soient pas bouleversés, outrés, par l'injustice et les insultes, parfois racistes, dont leurs petites soeurs, enfants et innocentes, font l'objet."

Au nom de cet amour que nous lui avons porté, de celui qu'il nous a donné et pour la paix de son âme, ne laissons pas gagner la médisance et la haine.Le communiqué transmis à l'AFP

3 Un démenti en catastrophe

Finalement dans la soirée, par la voix de son agent, Jean Reno dément avoir pris la défense de Laeticia Hallyday. "A la suite des différentes déclarations parues aujourd’hui en son nom dans la presse, Jean Reno souhaite démentir ces propos qui ne sont pas les siens, explique l'agent à BFMTV. Il ne souhaite d’ailleurs pas s’exprimer sur cette situation qui reste une affaire familiale et d’ordre privé."

Selon Le Figaro, Laeticia Hallyday devrait maintenant s'exprimer elle-même dans un communiqué.