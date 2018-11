Laeticia Hallyday rend hommage à Johnny à Saint Barthélemy pour la Toussaint

Plusieurs titres du chanteur ont été reprises au cimetière de Lorient, sur l'île de Saint-Barthélemy, pour rendre hommage au rockeur.

"Maintenant que tu n'es plus là, Laeticia est là", chante un guitariste. A l'occasion de la Toussaint, Laeticia Hallyday est retournée sur l'île de Saint-Barthélemy pour se recueilir sur la tombe du chanteur, note BFMTV. Plusieurs titres célèbres du rockeur ont été repris par une vingtaine de fans et des fidèles, présents autour de la tombe.

La sépulture a été bénie par le père Joseph Cousin avant la tenue d'une veillée intime entre les proches. "Je la trouve très sereine, très forte, on sent une grande intériorité et cette joie de partager ces quelques moments ici à Saint-Barthélemy auprès de celui qu’elle a aimé et qu’elle aime beaucoup", a confié le religieux.

Venu spécialement de Marseille pour l'occasion, un fan a offert deux chansons à Laeticia Hallyday, une reprise de La musique que j'aime et un titre spécial. L'ex-épouse du taulier a aussi offert le dernier album du rockeur à des fans. Mon pays c'est l'amour, l'album posthume du chanteur, s'est vendu à 780 177 exemplaires en une semaine après sa sortie, un chiffre historique et un record en France pour un lancement.