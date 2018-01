La Savannah, la demeure de Johnny Hallyday à Marnes-la-Coquette, est à vendre

Les proches de Johnny Hallyday tournent une page. La Savannah, vaste demeure de Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine), a été mise en vente, révèle Le Parisien, vendredi 5 janvier. Le chanteur et sa femme avaient fait l'acquisition de cette demeure de 900 m² en 1999, rappelle le quotidien, qui précise que le domaine de 5 500 m² abrite une salle de cinéma, un court de tennis et une piscine. Cette maison est lovée au bout de la rue d'un parc privé de Marnes, où vivent une poignée de propriétaires. Par le passé, le publicitaire Jacques Séguéla ou le champion de F1 Alain Prost ont notamment possédé un bien immobilier dans cette zone.

Difficile d'évaluer le montant de la demeure

Quant au coût de La Savannah, mystère. "C’est extrêmement compliqué, car on ne peut pas parler d’un prix réel de la propriété, a répondu au Parisien la directrice d'une agence immobilière de Marnes-la-Coquette, Caroline Frizon. On parle de la maison de Johnny Hallyday." Elle précise qu'il est impossible de trouver une maison à moins de 3 millions d'euros dans le parc, mais ajoute que, dans ce cas, le montant sera sans doute beaucoup plus élevé. En 2010, le couple avait déjà tenté de vendre cette villa pour un montant de 26 millions d'euros, alors qu'elle était estimée entre 15 et 18 millions d’euros, rapportait alors Europe 1. En vain.