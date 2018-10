L'album posthume de Johnny Hallyday s'est vendu à 780 000 exemplaires en une semaine, un record en France

L'album était devenu disque de diamant (plus de 500 000 exemplaires physiques) en trois jours après sa sortie.

L'album posthume de Johnny Hallyday, Mon pays c'est l'amour, s'est vendu à 780 177 exemplaires (physiques et en téléchargement) en une semaine, a annoncé vendredi 26 octobre sa maison de disques, Warner Music France. C'est un chiffre historique et un record en France pour un démarrage. Au terme de son premier jour de commercialisation, l'album avait déjà atteint 300 000 ventes physiques, et il était devenu disque de diamant (plus de 500 000 exemplaires) en trois jours.

"C'est le meilleur démarrage sur une semaine de ventes dans l'histoire de la musique en France, le dernier record étant détenu par Johnny Hallyday lui-même en 2002 avec 305 634 albums vendus", souligne Thierry Chassagne, le patron de Warner, dans un communiqué. "Cela faisait longtemps que les fabricants de CD n'avaient pas été mis à rude épreuve pour répondre à une telle demande du public", commente de son côté le directeur général des services commerciaux mondiaux de Warner Music Group.

Au regard de ce démarrage en flèche, ce 51e opus de Johnny Hallyday pourrait devenir le plus gros succès commercial du chanteur, alors que s'ouvre la période pré-Noël, traditionnellement la plus faste de l'année pour le secteur (de l'ordre de 40% du chiffre d'affaires).