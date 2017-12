"Johnny ne mourra pas, Johnny va rester, le lien est trop fort" : Line Renaud, sa marraine, réagit à sa disparition

La chanteuse Line Renaud, qui a lancé la carrière de Johnny Hallyday, estime, mercredi 6 décembre sur France Inter, que "Johnny ne mourra pas" : "Johnny ne mourra pas, Johnny va rester, c'est trop fort, le lien créé entre Johnny et la nation et toutes les générations."

>> Suivez les réactions en direct après la mort de Johnny Hallyday

"C'est quelque chose qui n'a jamais existé en France, estime-t-elle. Il n'y a jamais eu en France, avant Johnny Halliday, une popularité comme la sienne. 500 000 personnes sous la tour Eiffel, et puis toutes ces années de fidélité du public vivant au rythme des chagrins de Johnny, des bonheurs de Johnny, des amours des Johnny, de génération en génération…"

"Il avait quelque chose à offrir"

Interrogée sur la raison du succès du chanteur, Line Renaud ajoute : "Il avait quelque chose en plus. D'abord, il était vraiment très beau. Avant d'ouvrir la bouche, de dire quoi que ce soit, rien que la façon dont il arrivait dans le studio, il avait un charisme. Il n'y a pas d'école pour le charisme."

Lui, il avait un charisme exceptionnel sans rien faire (…). La chanteuse Line Renaud à franceinfo

"Quand je l'ai vu à 17 ans, il n'avait qu'une chanson, 'Laisse les filles', mais quand il allait sur scène, il avait quelque chose à offrir à tous ces jeunes que personne ne faisait. Il est arrivé avec cette puissance vocale incroyable... Plus il fumait, plus il avait de souffle, et plus il avait de voix."

"Il ne trichait pas"

"C'est un surhomme, parce que n'importe qui d'autre que Johnny, il y a quatre mois, n'aurait pas été sur scène. C'est un guerrier, un soldat" affirme Line Renaud, alors que Johnny Hallyday était encore sur scène cet été avec la tournée des Vieilles Canailles.

"Je l'aime tellement. En plus, c'est un garçon – on l'a tellement charrié – qui est très intelligent. Johnny a un instinct unique. Et puis il a ce respect du public : il ne trichait pas avec le public, il aimait ses fans, ses fans le lui rendent."