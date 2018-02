Johnny Hallyday : l'article à lire pour comprendre la bataille autour de son testament

Laura Smet et David Hallyday vont contester en justice le dernier testament du chanteur, rédigé au seul profit de Laeticia Hallyday.

La photo de famille est déchirée. Deux mois après la mort de Johnny Hallyday, ses enfants Laura Smet et David Hallyday contestent son testament, qui les déshériterait au seul profit de Laeticia, sa dernière épouse. Laura Smet, dans une lettre publiée lundi 12 février, a ouvert la porte à une querelle juridique qui fait voler en éclats l'union sacrée, formée autour du chanteur au cours des derniers mois de sa vie.

Johnny Hallyday n'a vraiment rien laissé à Laura et David ?

Le contenu précis du testament de Johnny Hallyday n'a pas été dévoilé. Les avocats de Laura Smet affirment toutefois que le chanteur prévoyait de ne rien lui laisser : "Ni bien matériel, ni prérogative sur son œuvre artistique, ni souvenir – pas une guitare, pas une moto, et pas même la pochette signée de la chanson Laura qui lui est dédiée." Ce testament "prévoit aussi qu'en cas de prédécès de son épouse, l'ensemble des biens et des droits de Jean-Philippe Smet serait exclusivement transmis à ses deux filles Jade et Joy par parts égales", poursuit le communiqué des avocats de Laura Smet.

Selon les informations de LCI et BFMTV, Johnny Hallyday avait signé "quatre testaments successifs". C'est le dernier d'entre eux que contestent Laura et David. Un précédent testament, daté de 2000, selon LCI, "désignait notamment sa femme et ses enfants comme héritiers à part égale. David, Laura mais aussi Joy et Jade". Le contenu des deux autres documents est inconnu.

Que réclament exactement les aînés de Johnny ?

"J'ai appris, il y a quelques jours, que tu aurais rédigé un testament nous déshéritant totalement David et moi", écrit Laura Smet dans une lettre adressée post mortem à son père et transmise à l'AFP. "Il y a encore quelques semaines, tu me disais à table : 'Alors, quand est-ce que vous faites un enfant ?' Mais que vais-je pouvoir lui transmettre de toi, toi que j’admire tant ?", poursuit-elle. Plus loin, elle écrit encore : "J'aurais préféré que tout cela reste en famille, malheureusement, dans notre famille c'est comme ça. (...) J'ai choisi de me battre", affirme-t-elle.

La comédienne a confié à ses avocats, Emmanuel Ravanas, Pierre-Olivier Sur et Hervé Témime, "la mission de défendre ses intérêts et de mener toutes les actions de droit permettant la sauvegarde de l'œuvre de son père". Ils ont donc l'intention de contester dans les jours à venir la légalité du dernier testament paternel "devant le tribunal de grande instance de Nanterre", selon LCI. Ils estiment que les dispositions prises, selon le droit californien par le chanteur longtemps domicilié à Los Angeles, "contreviennent manifestement aux exigences du droit français". Son frère David Hallyday sera "codemandeur" dans cette procédure, selon son propre avocat, Jean Veil, joint par l'AFP.

Que répond Laeticia ?

Après la révélation du courrier de Laura Smet, la veuve de Johnny Hallyday, Laeticia, a fait part de son "écœurement", provoqué par "l'irruption médiatique autour de la succession de son époux". Elle dit refuser de "polémiquer par voie de presse", mais se dit toutefois "sereine" et déterminée à "faire respecter le travail et la mémoire de son mari", selon un communiqué transmis à l'AFP.

Mais c'est légal de déshériter ses enfants, en France ?

La loi française ne permet pas de déshériter ses enfants, selon le principe de "la réserve héréditaire". C'est d'ailleurs ce qu'avancent les avocats de Laura et David, qui jugent les dispositions prises par Johnny Hallyday "extravagantes". Les règles de répartition de l'héritage sont strictes : "Si le défunt avait des enfants, la succession est partagée entre le conjoint survivant et les enfants."

Selon un règlement européen entré en application en 2015, "la loi qui va régir la succession est celle du dernier domicile du défunt", et non sa nationalité, explique à franceinfo Nathalie Couzigou-Suhas, notaire à Paris.

Quelle différence avec la Californie ?

La loi californienne est en "totale contradiction avec le droit français puisque, selon le droit californien, le défunt peut léguer l'intégralité de son patrimoine à une seule personne", explique à franceinfo Me Pierre Hourcade, avocat aux barreaux de Paris, New York et Los Angeles. "Quiconque peut déshériter quiconque, y compris ses enfants", selon Beti Tsai Bergman, avocate de l'agglomération de Los Angeles spécialisée dans les successions, interrogée par l'AFP.

Laura et David peuvent-ils obtenir gain de cause ?

Le tribunal de grande instance de Nanterre devra déterminer quel était le dernier domicile de Johnny Hallyday : Los Angeles où il s'était installé dans les années 2000 ou Marnes-la-Coquette, près de Paris, où il est mort le 6 décembre 2017. "Ce n'est pas le fisc qui décide quelle est votre résidence principale. La notion de domicile ou de résidence correspond à une volonté d'établir son centre d'intérêt dans un pays", explique Nathalie Couzigou-Suhas, notaire à Paris, à franceinfo.

Cette question n'est pas évidente à trancher. Pour l'avocate Beti Tsai Bergman, c'est bien le droit californien qui s'applique car c'était son "dernier lieu de résidence". Mais selon Sibylle Grebe, avocate à Los Angeles, les propriétés de Johnny Hallyday en France pourraient tomber sous la loi hexagonale. Joëlle Bailard, avocate française exerçant à Los Angeles, observe aussi qu'"il semblerait que Johnny avait choisi la France pour y finir ses jours", il sera donc "difficile d'arguer qu'il n'avait pas l'intention d'en faire son pays de résidence permanente. Si courte cette dernière résidence permanente fût-elle".

La justice pourrait s'inspirer de deux précédents récents. La Cour de cassation a tranché des conflits le 27 septembre dernier concernant les héritages du compositeur de musiques de films Maurice Jarre et de Michel Colombier, arrangeur de Serge Gainsbourg ou Madonna. La plus haute juridiction a jugé que la loi française n'avait pas à s'imposer à la loi californienne, parce que Jarre et Colombier avaient construit leur vie en Californie depuis longtemps. Ensuite parce que les enfants qui réclamaient dans les deux cas leur part de l'héritage n'étaient pas "dans une situation de précarité économique ou de besoin".

"La justice française devrait probablement tenter une médiation, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'affaire", explique encore à franceinfo Nathalie Couzigou-Suhas.

Cette famille semblait pourtant unie au moment des funérailles de Johnny, c'était bidon ?

Beaucoup de médias évoquent aujourd'hui "la fin de l'union sacrée", qui s'est formée autour d'un Johnny Hallyday, très malade, rentré en France pour se soigner courant 2017. Mais les accolades et les images de paix, aussi sincères soient-elles, masquaient les rivalités antérieures. "Cela fait très longtemps qu'on sait que, dans la galaxie Hallyday, il y a énormément de tensions larvées qui se sont tues ces dernières années au nom de l'union sacrée", explique à RTL Eric Le Bourhis, l'un des biographes de Johnny.

Interrogé par la radio, il rappelle que lorsque Johnny Hallyday a été hospitalisé aux Etats-Unis, il y a quelques années, "il y a eu beaucoup de fâcheries dans le clan Hallyday, notamment entre Laeticia et David". Des "fâcheries" qui sont réapparues dès l'enterrement de Johnny à Saint-Barthélemy. Sylvie Vartan, la mère de David, avait été la première à exprimer ses désaccords, se disant "triste" que le chanteur soit inhumé "si loin de nous tous qui l'aimions tant". Début février, c'est David Hallyday qui a pris ses distances avec Laeticia, au sujet de l'album posthume de Johnny, attendu cette année.

Dans sa lettre publiée lundi, Laura Smet affiche au grand jour un autre aspect des relations qu'elle entretient avec Laeticia. "Toutes ces fois où on a dû se cacher pour se voir et s'appeler !", écrit-elle.

A combien est estimé le patrimoine de Johnny ?

Plutôt cigale que fourmi, le chanteur dépensait entre 2,5 et 5 millions d'euros par an, selon son conseiller fiscal cité par Les Inrocks. En 2016, Capital classait "l'idole des jeunes" comme ;le deuxième chanteur le mieux payé de France, avec 16 millions d'euros de revenus estimés cette année-là.

Il est toutefois difficile d'estimer précisément les revenus et la fortune du chanteur, variables d'une année à l'autre. "Une bonne année, Johnny gagne plus de 10 millions d'euros, une mauvaise, il tourne plutôt entre 1 et 2 millions", décrivaient Les Inrocks avant sa mort. Ces revenus étaient engrangés grâce à ses ventes d'albums, à ses tournées, mais aussi au merchandising. A cela s'ajoutent des royalties, c'est-à-dire des droits d'interprétation, mais aussi des droits d'auteur et de composition pour les titres qu'il avait coécrits. Sans oublier les revenus de ses publicités pour Optic 2000 et la marque de café Legal.

Le chanteur possédait par ailleurs quatre résidences. Une villa à Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine), d'une valeur de 20 millions d'euros, selon Challenges, un chalet à Gstaad (Suisse), estimé à 9,5 millions d'euros, selon le Huffington Post. Les Hallyday possèdent aussi une villa à Saint-Barthélemy, dans les Antilles, et une autre à Los Angeles, d'une valeur inconnue.

J'ai eu la flemme de tout lire, vous me faites un résumé ?

La guerre est déclarée entre Laura Smet, son frère David Hallyday d'un côté et, de l'autre, Laeticia Hallyday, dernière épouse du rockeur. Les aînés de Johnny n'apparaissent pas sur son dernier testament et entament une action en justice, pour contester l'attribution de l'ensemble du patrimoine de Johnny Hallyday à Laeticia. Le droit californien l'y autorise, tandis que le droit français interdit de déshériter ses enfants. La justice française devra décider quel droit s'applique à la succession de Johnny Hallyday qui, ces dernières années, a partagé sa vie entre Los Angeles et la France.