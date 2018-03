Johnny Hallyday : bataille pour l'héritage du chanteur

La bataille judiciaire qui oppose les enfants de Johnny Hallyday, David et Laura Smet, à son épouse, Laeticia Hallyday, continue de faire rage. La justice examine ce vendredi 30 mars la requête des aînés de la star, David et Laura Smet. Que réclament-ils ? "L'audience de cet après-midi est exclusivement destinée à examiner la requête de David et Laura Smet. Les deux aînés du chanteur réclament le gel immédiat du patrimoine de leur père, dont l'épouse, Laeticia, est aujourd'hui la seule bénéficiaire", explique la journaliste Nathalie Perez, en duplex depuis le tribunal de Nanterre (Hauts-de-Seine). "Ils réclament également un droit de regard sur l'album enregistré par leur père peu de temps avant sa mort, qui devrait sortir dans les semaines qui viennent", ajoute-t-elle.

Une audience menacée par la grève nationale dans les tribunaux

"Si l'audience ici même, il y a une semaine, avait tourné court, c'est parce que les avocats avaient demandé son renvoi pour prendre connaissance de certaines pièces du dossier, comme notamment la traduction en français du dernier testament rédigé par le chanteur en Californie (Etats-Unis) en 2014. L'audience devrait bien se tenir ici, à Nanterre, à 14h, si toutefois la grève nationale des avocats et des magistrats ne provoque pas une nouvelle fois son renvoi", conclut la journaliste.

