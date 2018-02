Johnny Hallyday aurait dû faire une apparition dans "La Ch'tite Famille", confie Dany Boon

"Il devait jouer son propre rôle", a expliqué le réalisateur et comédien, sur le plateau de l'émission "Quotidien", sur TMC. Dany Boon voulait même faire chanter "Que je t'aime" en ch'ti à l'idole des jeunes.

Johnny Hallyday aurait dû faire une apparition dans le film La Ch'tite Famille de Dany Boon – en salle le 28 février –, a révélé ce dernier sur TMC. "Ça devait être un hommage, mais pas posthume", a précisé le comédien et réalisateur, lors de la présentation du long-métrage dans l'émission Quotidien, aux côtés de Pierre Richard et Line Renaud, lundi 19 février. "Ça n'a pas pu se faire, mais il devait jouer son propre rôle au palais de Tokyo [ce musée est l'un des lieux du film] ou, éventuellement, [en train de] faire des travaux chez lui." L'humoriste a expliqué que cette idée lui trottait "en tête depuis longtemps" et qu'il voulait même lui faire chanter Que je t'aime en ch'ti.

Dany Boon évoque la dédicace à Johnny dans son nouveau film "La Ch'tite famille".#QueJteKer #Quotidien pic.twitter.com/pQ74F4T30B — Quotidien (@Qofficiel) 19 février 2018

"Je montrais toujours mes films avant à Johnny", a également précisé Dany Boon. En décembre dernier, au lendemain de la mort du chanteur, il avait d'ailleurs livré une anecdote à ce sujet, sur scène à Dunkerque. "Un jour, je vais chez lui pour lui montrer Rien à déclarer. Il adore, il rit énormément." Le lendemain, le chanteur l'appelle et s'invite chez lui avec Jean Reno. "[Les deux] sont l'un à côté de l'autre et Johnny lui mettait des coups de coude en lui montrant le film en disant 'Tu vas voir, là il va faire ça ! Et là il va dire ça !'". La maladie, finalement, n'a pas permis au public d'apprécier une performance en ch'ti du chanteur.