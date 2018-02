Jean Reno appelle la famille de Johnny Hallyday à ne pas laisser gagner "la médisance et la haine"

L'acteur est le parrain de Jade, 13 ans, une des deux filles adoptées par Johnny et Laeticia Hallyday avec Joy, 9 ans.

Alors que le torchon brûle entre les enfants de Johnny Hallyday, Laura et David, et sa veuve autour de son héritage, l'acteur Jean Reno a appelé la famille du chanteur à ne pas laisser gagner "la médisance et la haine". "Pour avoir été son ami, parce qu'il me manque un peu plus chaque jour, j'appelle humblement à laisser les siens faire le deuil d'un mari, d'un père, d'un amour infini", a indiqué l'acteur dans un communiqué transmis à l'AFP par son avocat, jeudi 22 février.

Johnny Hallyday était "un homme d'une générosité inouïe. Tous ceux qui l'ont connu en témoignent", a plaidé le comédien, par ailleurs parrain de Jade, 13 ans, une des deux filles adoptées par Johnny et Laeticia Hallyday avec Joy, 9 ans.

Johnny était un océan d'amour, il aimait la vie, il aimait son public et plus que tout, il aimait sa femme et ses enfants, chacun de ses enfants.Jean Reno, comédiendans un communiqué

"Loin de moi l'idée de préjuger de la douleur de la perte d'un père, mais je ne peux imaginer qu'un frère et une soeur ainés, aujourd'hui adultes, ne soient pas bouleversés, outrés, par l'injustice et les insultes, parfois racistes, dont leurs petites soeurs, enfants et innocentes, font l'objet", a indiqué l'acteur des Visiteurs et de Léon en faisant référence à des insultes racistes dont auraient été victimes Jade et Joy.

Prenant la défense de Laeticia, l'acteur a ajouté: "Pas plus que quiconque ne doit ternir la mémoire d'un défunt, qu'il soit anonyme ou appartienne au patrimoine culturel de la France, personne ne peut se laisser entraîner à entacher la réputation de la femme qui a partagé la vie de Johnny pendant 23 ans et fut à ses côtés jusqu'aux tous derniers moments."