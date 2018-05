"Je ne comprends pas qu’on déshérite ses enfants" : Eddy Mitchell se confie sur son ami Johnny Hallyday

Dans une interview accordée au "Parisien", le chanteur exprime ses regrets au sujet du conflit familial qui entoure l'héritage de Johnny Hallyday.

"Nous n’avions jamais parlé d’héritage tous les deux. Ce qui s’est passé depuis me désole aussi", confie Eddy Mitchell au Parisien, lundi 14 mai. Le chanteur, qui est également le parrain de Laura, ne s'était pas exprimé dans les médias depuis la mort de son ami Johnny Hallyday. Dans le conflit familial au sujet de l'héritage de la star, il avait simplement pris la défense de Laura Smet et David Hallyday par voie de communiqué. "Je ne comprends pas qu’on déshérite ses enfants, on ne doit pas le faire", répète-t-il aujourd'hui.

J’ai dit ce que j’avais à dire. Je ne suis contre personne, juste contre ce qu’a pu faire Johnny.Eddy MitchellLe Parisien

"On a le droit de déshériter ses enfants aux États-Unis pour son chat ou son chien, mais nous ne sommes pas américains", ajoute l'artiste. Mais pour Eddy Mitchell, l'image de son ami Johnny ne sera pas abîmée par la guerre de succession : "Je ne pense pas que son image soit ternie. Par contre, celle de ses proches, oui. Mais je pense qu’ils s’arrangeront. Sinon, ils en ont pour dix ans !"

Il rêve de Johnny

Dans un autre registre, le chanteur avoue que son ami lui manque et raconte un rêve "marrant comme tout" qu'il a fait : "On est tous les deux à Saint-Tropez, ce qui n’était pas rare, et il me propose de venir avec lui à un bal costumé. Je passe chez lui et il est habillé en mousquetaire. Il me dit : 'J’ai le même costume pour toi.' Et là, le rêve s’arrête parce qu’on s’engueule, je ne veux pas m’habiller en mousquetaire, mettre un grand chapeau, des plumes…"