"J'ai une petite tirelire mais je me débrouillerai" : comment des fans de Johnny Hallyday préparent leur pèlerinage à Saint-Barthélemy

Environ trois semaines après la mort de Johnny Hallyday, le 5 décembre, ses fans continuent de pleurer l'idole des jeunes. Le chanteur est enterré sur l'île de Saint-Barthélemy, au cimetière de Lorient. Si ce choix a été critiqué par une partie des fans de Johnny, déçus de ne pas pouvoir aller se recueillir sur sa tombe en métropole, d'autres ont décidé de faire le voyage pour lui dire adieu. Ils se préparent déjà pour ce pèlerinage.

Environ 4 000 euros le voyage pour deux adultes

Depuis la mort de Johnny Hallyday, François rêve beaucoup du chanteur, et encore récemment : "Je rêvais qu'on était à un concert avec mon épouse. Depuis son décès, je fais brûler des bougies pour l'aider à monter dans le ciel." Ce fan de 58 ans habite à Eysines, près de Bordeaux (Gironde), soit à plus de 6 000 kilomètres de l'île de Saint-Barthélemy. Qu'importe la distance, c'est une évidence pour François : il ira sur la tombe de son idole, avec son épouse, fan elle aussi. "C'est prévu, il n'y a pas de changement de programme !" Le voyage devrait se dérouler dans six mois à un an maximum. "On a commencé à se renseigner auprès d'une agence de voyages et ça doit être aux alentours de 4 000 euros." Le pèlerinage a donc un coût important mais le couple est prêt à se serrer la ceinture :

On va faire des sacrifices. Au lieu de partir une semaine avec les enfants au ski dans les Pyrénées, on va rester là et mettre de l'argent de côté François, fan de Johnny Hallyday à franceinfo

Ce n'est pas la première fois que François réduira son train de vie pour son chanteur préféré. "Jusqu'à présent, je n'ai pas compté l'argent dépensé pour mon idole. Mes parents m'ont avancé un peu d'argent que j'ai remboursé, j'ai vendu une voiture pour me payer des tickets de concert... J'aurais été jusqu'au bout avec lui."

Un pèlerinage avec des amis fans

Daniel habite, lui, en Haute-Saône. Il a encore du mal à se remettre de la mort du chanteur. "C'est une partie de mon coeur qui est partie", confesse-t-il. Il n'oubliera jamais Johnny mais il a besoin d'aller à Saint-Barth pour lui dire adieu. Le coût du voyage ne le freinera pas. "Ça va de 1 500 jusqu'à 5 000 euros. Ce n'est pas grave, les sous on ne les emporte pas ! Je ne suis pas milliardaire, je suis en retraite, j'ai une petite tirelire mais je me débrouillerai."

Il fera ce pèlerinage avec des amis. "On s'est connus dans des concerts, parce que Johnny c'est aussi les amitiés qu'il a créées tout le long de sa vie avec ses concerts. Je partirai donc avec des amis fans." Daniel viendra aussi avec un petit quelque chose pour son chanteur préféré : "Je ne viendrai pas les mains vides, il y aura quelque chose, au moins une rose." Ce voyage est prévu en début d'année prochaine.