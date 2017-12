"J'ai un tas d'albums chez moi" : Tom Hanks explique être un grand fan de Johnny Hallyday

Il n'était pas à l'hommage rendu samedi 9 décembre, mais il figure parmi ses premiers fans. L'acteur américain Tom Hanks a discuté de Johnny Hallyday lors d'une interview avec le média suisse Le Matin. Alors qu'il devait faire la promotion de son prochain film, Pentagon Papers, celui qui avait incarné Forest Gump a longuement parlé du rockeur français. "C'est triste", a-t-il réagi après la mort du chanteur. Tom Hanks explique avoir connu celui qu'il surnomme lui-même le "Elvis français" "dans un clip il y a très longtemps". Depuis, il est resté fan.

J'ai un tas d'albums de Johnny Hallyday chez moi. Tom Hanks au journal "Le Matin"

Tom Hanks en a également profité pour raconter une anecdote. "Nous étions dans un restaurant à Los Angeles un jour, ma femme et moi. On s'est rendus compte que Johnny Hallyday était assis à une table plus loin. On a fini par discuter", relate l'acteur, qui a alors compris que le chanteur était son voisin, dans la ville de Californie (Etats-Unis). Il vit "plus bas, dans notre rue". "J'aurais adoré faire un film avec lui. J'aurais sauté sur l'occasion", conclut-il.