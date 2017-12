INFOGRAPHIE. De l'Arc de triomphe à la Madeleine, le parcours de l'hommage populaire à Johnny samedi à Paris

Un grand moment de recueillement, à la fois digne et chaleureux. Des dizaines de milliers de personnes devraient assister à l'hommage populaire à Johnny Hallyday, organisé samedi 9 décembre à Paris. Le cortège funéraire partira à midi de la place de l'Etoile, pour descendre l'avenue des Champs-Elysées en direction de l'église de la Madeleine, dans le centre de Paris.

Le parcours de l'hommage populaire à Johnny Hallyday à Paris, le 9 décembre 2017. (FRANCEINFO / GOOGLE MAPS)

De l'Arc de triomphe à la Concorde, le cortège funéraire – suivi de quelque 500 à 700 bikers – descendra l'avenue des Champs-Elysées sur sa moitié descendante, tandis que, de l'autre côté des barrières, la moitié montante de l'avenue sera réservée aux piétons désireux de saluer une dernière fois "l'idole des jeunes". "Il faut que ça reste rock'n roll, très axé sur la musique, qu'il y ait des motos et des bikers qui l'accompagnent, et qu'il soit proche de son public et de ses fans", a justifié jeudi le manager du chanteur, Sébastien Farran.

Une cérémonie religieuse à partir de 13 heures

Après un arrêt sur la place de la Concorde, le cortège funéraire rejoindra ensuite l'église de la Madeleine, pour une cérémonie religieuse qui devrait débuter vers 13 heures, et au cours de laquelle le président de la République, Emmanuel Macron, a prévu de prendre "brièvement" la parole. Cette cérémonie sera filmée, pour être retransmise en direct à l'extérieur de l'église ainsi qu'à la télévision.

