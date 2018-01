"Il est la force incarnée" : l'actrice Laura Smet rend hommage à son père Johnny Hallyday

Laura Smet sort pour la première fois de son silence, après la mort de son père Johnny Hallyday, en décembre dernier. L'actrice a posté une photographie d'enfance sur son compte Instagram, accompagné de quelques mots touchants. "Il est la personne que j'aime le plus et je ferai tout pour le rendre heureux de là où il est. Il est la force incarnée, l'humilité sans limite, et son sourire illuminait mon monde entier..."

"Je voulais vous remercier de tous vos messages qui m'ont énormément touché", ajoute-t-elle, tout en souhaitant une "belle année 2018" à ses abonnés et à leurs proches.

Laura Smet, fille de la star et de Nathalie Baye, rompt le silence pour la première fois après la mort de son père. "Aujourd'hui nous avons perdu notre père. Notre douleur est immense", avait-elle simplement commenté après la mort de Johnny Hallyday, dans un communiqué transmis à l'AFP, cosigné avec son frère David Hallyday.

Ce dernier , fils du rockeur et de Sylvie Vartan, avait déjà adressé des remerciements à ceux qui lui avaient envoyé des messages de sympathie, fin décembre. "Je profitais de l'occasion pour vous souhaiter un Joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, expliquait le chanteur, dans un message vidéo posté sur Facebook. Et surtout, pour vous remercier de tous les messages que vous avez pu m'envoyer ces trois dernières semaines"