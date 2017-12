VIDEO. Hommage à Johnny : l'émotion bouleversante de ses enfants et de Laeticia au pied de l'église de la Madeleine

Une vive émotion, face à l'église de la Madeleine. Après avoir descendu l'avenue des Champs-Elysées, puis traversé la place de la Concorde en direction de l'église, le cortège funéraire de Johnny Hallyday est arrivé place de la Madeleine, pour une cérémonie religieuse en l'honneur du chanteur disparu, samedi 9 décembre à Paris.

Laeticia Hallyday, l'épouse du rockeur disparu, est arrivée devant l'église de la Madeleine en marchant derrière le corbillard transportant le cercueil de son mari défunt, en compagnie de leurs deux filles, Jade et Joy.

Face à l'église, les proches de Johnny Hallyday n'ont pas caché leurs émotions. Laeticia a pris dans ses bras les deux premiers enfants du chanteur, Laura Smet et David Hallyday, qui ont ensuite embrassé Jade et Joy. L'épouse du rockeur a par la suite chaleureusement salué le couple présidentiel, Emmanuel et Brigitte Macron. Le président de la République et son épouse, à l'entrée de l'église de la Madeleine, ont à leur tour pris Laeticia Hallyday dans leurs bras.