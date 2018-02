Héritage de Johnny Hallyday : Sylvie Vartan est "consternée" par les "fausses informations" sur son fils David

David Hallyday et sa sœur Laura Smet sont opposés à Laeticia Hallyday, dans une bataille autour du dernier testament du chanteur.

Sylvie Vartan sort de son silence. Elle dénonce, dans un communiqué transmis à l'AFP vendredi 16 février, de "fausses informations" sur son fils David Hallyday. Ce dernier se trouve, aux côtés de sa sœur Laura Smet, au cœur d'une bataille autour de la succession de Johnny Hallyday. Le dernier testament du chanteur, rédigé au profit de sa veuve Laeticia, a déclenché une guerre familiale qui pourrait arriver jusque devant les tribunaux.

"Je suis consternée des fausses informations qui circulent à dessein insinuant que mon fils David aurait été gratifié d'une partie de la maison que nous avions achetée à Paris avec son père il y a plus de 30 ans, affirme Sylvie Vartan. Lors de notre séparation après 18 ans de vie commune, j'ai purement et simplement refusé de recevoir de Johnny, sous forme de donation, sa part de la maison, préférant que cela revienne directement à notre unique fils. C'est moi, et moi seule, qui ait voulu gratifier notre fils."

"Ça me sidère"

La chanteuse dément également des informations de la presse selon lesquelles son ex-époux "aurait aussi payé le redressement fiscal de [son] fils". "Tout ça est scandaleux ! Ce n'est que fabrication et mensonge, martèle Sylvie Vartan. Évidemment, je comprends bien les raisons pour lesquelles on cherche à travestir la vérité afin d'atteindre mon fils." "Pouvez-vous imaginer une seule seconde ce que peut ressentir David, artiste lui-même, fils d'artistes, d'être privé de tout droit de regard sur la gestion de l'héritage artistique de son père ? s'insurge-t-elle encore. Ça me sidère. C'est pour cela que je ne peux le tolérer et sors ainsi de ma réserve."