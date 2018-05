Héritage de Johnny Hallyday : sur Instagram, Laeticia Hallyday confie avoir "des hauts et beaucoup de bas"

La veuve du chanteur s'est confiée en écrivant un commentaire sur la page Instagram de l'acteur américain Mickey Rourke, qui venait de publier une photo du couple sur une plage.

Plus d'un mois après s'être exprimée pour la première fois sur la bataille autour de l'héritage de Johnny Hallyday, Laeticia Hallyday prend de nouveau la parole. La veuve de "l'idole des jeunes" s'est confiée sur Instagram, samedi 5 mai, en écrivant un commentaire sous une photo publiée par Mickey Rourke, la présentant avec le rockeur.

"Le style s'achète, mais pas la classe", a écrit l'acteur américain sur le réseau social, tout en ajoutant "le vrai amour (Johnny et Laeticia)" en légende de cette photo. "Merci Mickey pour cette pensée chaleureuse", a répondu Laeticia Hallyday, avouant avoir "quelques hauts et surtout beaucoup, beaucoup de bas". "Je m'effondre et je me relève, encore et encore", a-t-elle ajouté.

Toutes ces premières fois sans mon homme sont extrêmement violentes. La douleur fait malheureusement partie de ma vie, je dois apprendre à vivre avec, autant qu‘il me faut apprendre à vivre sans lui. Il me manque à un tel point...Laeticia Hallydaysur Instagram

"Des bras dans lesquels je pouvais me reposer"

Laeticia Hallyday évoque ensuite Johnny Hallyday comme "une béquille sur laquelle je pouvais me reposer comfortablement, une épaule sur laquelle je pouvais laisser mes larmes couler et des bras dans lesquels je pouvais me reposer et me laisser aller".

"Jade et Joy, mes amours, m'aident beaucoup", insiste ensuite la veuve du chanteur dans son commentaire. "Elles sont exceptionnelles, ce sont mes meilleures alliées et aussi mes guides dans ce chemin", poursuit leur mère.