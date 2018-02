Héritage de Johnny Hallyday : pour Jacques Dutronc, "on ne déshérite pas ses enfants"

"Ca ne se fait pas", a estimé le chanteur et ami de Johnny Hallyday.

Jacques Dutronc réagit à la polémique sur le testament de son ami Johnny Hallyday. Le chanteur ne s'était jusqu'ici pas exprimé sur la bataille qui oppose Laura Smet et David Hallyday à l'épouse du rockeur, Laeticia Hallyday. Il a toutefois accepté de commenter ces tensions dans Le Parisien, dimanche 25 févirer. "On ne déshérite pas ses enfants, ça ne se fait pas", a estimé Jacques Dutronc dans une réponse laconique.

Un sentiment partagé par le dernier membre des Vieilles Canailles, le trio formé par Johnny Hallyday, Jacques Dutronc et Eddy Mitchell. "Je ne comprends pas que l'on puisse déshériter ses enfants, avait estimé ce dernier, une semaine plus tôt. Etant le parrain de Laura [Smet], il est normal que je la soutienne." Laura Smet et David Halliday ont lancé deux actions en justice pour constester le testament de leur père, signé en 2014 aux Etats-Unis et qui lègue l'intégralité de son héritage à son épouse Laeticia.