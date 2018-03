Héritage de Johnny Hallyday : "Libération" dévoile les montages complexes de la succession du chanteur

Le quotidien a eu accès aux statuts du "trust" de Johnny Hallyday.

C'est un document au coeur de la bataille juridique que se livre le clan Hallyday. Libération dévoile, mercredi 28 mars, les statuts du "trust" "constitué par le chanteur afin de vérouiller l'ensemble de sa succession". Baptisé "JPS", pour les initials du rockeur, ce trust principal couche sur le papier les dernières volontés de Johnny Hallyday et fait de Laeticia son unique bénficiaire de son patrimoine artistique et littéraire. En cas de décès de cette dernière, celui-ci serait transféré aux enfants du couple Jade et Joy puis à leurs futurs petits-enfants.

Rappelons qu'un trust est une structure juridique permettant à des personnes physiques ou à des sociétés de transférer des actifs à une personne de confiance, le trustee, qui les gérera selon les consignes qui lui seront données. Dans le cas Hallyday, deux trusts découlent du trust principal. Le premier, baptisé "Credit Trust", est destiné à solder les frais de succession au décès de la star. Le second, dénommé "Marital Trust", a pour objet de faire profiter du reste. "Mais surtout à assurer le train de vie de Laeticia Hallyday", assure Libération.

Reste à savoir ce que pourra faire Læticia du trust principal. "Aujourd’hui, elle n’est que la bénéficiaire, avait expliqué son avocat dans Paris Match. Elle n’en a pas le contrôle."

La prochaine audience sur la succession du chanteur se tiendra vendredi 30 mars au tribunal de Nanterre.