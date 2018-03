Héritage de Johnny Hallyday : Laura et David "niés dans leur filiation artistique", Sylvie Vartan soutient Nathalie Baye

Sylvie Vartan affirme mardi sur franceinfo que Nathalie Baye est "tout à fait légitime" pour prendre, à son tour, publiquement la défense des aînés de Johnny Hallyday qui s'estiment floués dans l'héritage de leur père.

Alors que Nathalie Baye est sortie de son silence lundi 5 mars pour défendre les aînés de Johnny Hallyday, Sylvie Vartan a estimé, mardi sur franceinfo, "que Nathalie est tout à fait légitime pour parler de sa fille, qui a beaucoup souffert aussi". Dans un communiqué, Nathalie Baye, ancienne compagne de Johnny Hallyday, soutient que Laura et David sont "niés dans leur filiation artistique" en se voyant refuser "le droit d'écouter l'album posthume de leur père". Selon l'actrice, ce refus est "reçu comme une vraie douleur et une grande injustice" par sa fille Laura Smet et David Hallyday.

"Les gens ressentent ce qui est trafiqué"

"Je crois que Nathalie est tout à fait légitime pour parler de sa fille qui a beaucoup souffert aussi", a réagi Sylvie Vartan. "Elle parle d'ailleurs de mon fils aussi, comme moi je soutiens Laura évidemment, car nous avons vécu avec cet homme, nous l'avons aimé", a ajouté Sylvie Vartan qui est déjà montée au créneau pour défendre l'héritage de Laura et David Hallyday.

"Moi j'ai partagé toute ma jeunesse, j'ai grandi avec lui, aux yeux de tous, malgré moi, malgré lui, a lancé Sylvie vartan. Cela a créé un lien de complicité, d'amitié avec les gens, et ça, les gens ressentent ce qui est vrai et ce qui est trafiqué", a-t-elle par ailleurs défendu.