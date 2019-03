Héritage de Johnny Hallyday : la justice dira le 28 mai si elle est compétente pour trancher le litige

Si le tribunal se déclare incompétent, une autre procédure devra être engagée aux Etats-Unis.

Johnny Hallyday avait-il sa "résidence habituelle" aux Etats-Unis ou en France ? C'est ce point, ardemment débattu vendredi 29 mars à Nanterre, qui permettra au tribunal français de dire, le 28 mai, s'il est compétent pour trancher le litige autour de son héritage.

D'un côté un Johnny "tour Eiffel", de l'autre un Hallyday pétri de culture américaine : à la barre, les avocats de sa veuve Laeticia et de ses enfants aînés, David Hallyday et Laura Smet, ont fait assaut d'arguments radicalement opposés pour démontrer les liens du chanteur avec l'une ou l'autre des deux nations séparées par l'Atlantique.

La bataille des avocats

"Ce qui compte, ce sont les dernières années" de la vie de la superstar hexagonale, installée à Los Angeles dès 2007 et possédant une "green card", la carte de résident permanent aux Etats-Unis, depuis 2014, a fait valoir Arnaud Albou, représentant les intérêts de Laeticia Hallyday. Le rockeur "passait le plus clair de son temps" aux Etats-Unis – "195 jours" en 2016, contre "168 en France" – et il y avait "fixé la plupart de ses intérêts".

"Sans l'ombre d'une hésitation, la résidence habituelle de Johnny Hallyday est en France", a répliqué Emmanuel Ravanas, l'un des avocats de Laura Smet, estimant que celui que la presse surnommait "le Taulier" était "une part de la France", "un destin français". "On voit que sa famille est en France, ses amis sont en France, ses souvenirs, son activité professionnelle est en France, ses projets sont en France", a renchéri Isabelle Fleuret, intervenant pour les intérêts de David Hallyday. "Il a choisi d'être enterré en France", un vœu qu'il exprimait "depuis dix ans", a-t-elle souligné.

Si le tribunal se déclare incompétent, une autre procédure devra être engagée aux Etats-Unis. Au contraire, si la juridiction se saisit du dossier, cette décision donnera le ton pour le débat suivant : la résidence est aussi importante pour déterminer quelle législation doit s'appliquer à l'héritage.