Héritage de Johnny Hallyday : l'avocat de Læticia Hallyday refuse la médiation proposée par le juge

La mise en place d'une médiation, en l'accord de toutes les parties, aurait permis d'éviter un procès.

Le feuilleton judiciaire concernant l'héritage de Johnny Hallyday n'est pas terminé. L'avocat de Læticia Hallyday a refusé la médiation proposée par le juge et les avocats de Laura Smet et David Hallyday lors d'une audience au tribunal de Nanterre, jeudi 24 mai. La mise en place d'une médiation aurait permis d'éviter un procès.

Les différentes parties s'étaient retrouvées au tribunal de Nanterre pour fixer le calendrier de la procédure, mais l'avocat de Læticia Hallyday a soulevé un incident de procédure pour contester la compétence du tribunal, précise BFMTV. Une nouvelle audience, publique cette fois, a été fixée au 22 novembre pour évaluer la compétence du tribunal.

"Cela veut dire que nous nous engageons dans un débat qui sera dur et long", a précisé Emmanuel Ravanas, l'avocat de Laura Smet, assurant que "nous arriverons à la conclusion que chacun connaît : Johnny Hallyday était une partie de la France et le débat de sa succession doit être appréhendé par le droit français", et non pas américain, comme entend le prouver l'avocat de Læticia Hallyday, Ardavan Amir-Aslani.